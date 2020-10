Quarantena ridotta a 10 giorni e stop al doppio tampone (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott – Mentre il governo giallofucsia prepara la stretta – il nuovo Dpcm potrebbe arrivare già stasera – arrivano le nuove indicazioni del Comitato tecnico scientifico sul fronte dell’emergenza coronavirus (in assenza di una reale emergenza, visto l’esiguo numero di sintomatici e di ricoveri tra i nuovi contagi). Le novità più importanti sono la Quarantena ridotta, un solo tampone negativo per uscire dall’isolamento fiduciario e la libera circolazione per gli asintomatici ancora positivi, ma dopo 21 giorni. Insomma, meglio tardi che mai: gli “espertoni” del Cts sono svegliati. Quarantena ridotta da 14 a 10 giorni, con un solo tampone negativo I componenti del Cts, su ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott – Mentre il governo giallofucsia prepara la stretta – il nuovo Dpcm potrebbe arrivare già stasera – arrivano le nuove indicazioni del Comitato tecnico scientifico sul fronte dell’emergenza coronavirus (in assenza di una reale emergenza, visto l’esiguo numero di sintomatici e di ricoveri tra i nuovi contagi). Le novità più importanti sono la, un solonegativo per uscire dall’isolamento fiduciario e la libera circolazione per gli asintomatici ancora positivi, ma dopo 21. Insomma, meglio tardi che mai: gli “espertoni” del Cts sono svegliati.da 14 a 10, con un solonegativo I componenti del Cts, su ...

