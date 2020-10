Perché lo Scorpione è così duro con se stesso?

Leggi su virali.video

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Loè uno dei segni più misteriosi dello zodiaco, ma paradossalmente, anche più sensibile. Dietro la sua dura corazza, infatti, si nasconde un tripudio di emozioni, spesso, troppo difficili da tenere a bada, e per questo, pur di non mostrarsi fragile con gli altri, finge di essere freddo e completamente disinteressato. Nonostante losia una persona molto forte, tende a sentire spesso il peso del suo carattere, e per questo non vorrebbe mai ammettere agli altri di avere punti deboli ed un cuore sensibile. credit: pixabay/Alexas Fotos Lo, negli anni, ha cercato sempre di mostrare il suo lato più, senza concedersi mai il lusso di far vedere la sua parte più vulnerabile, perché non si sente a suo agio a mostrarsi debole difronte agli altri, ma ...