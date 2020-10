Monza, dieci anni fa doppio trapianto di mani: "Abbraccio la vita e dico 'grazie'" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Monz, 12 ottobre 2020 - Sono trascorsi 10 anni. Era la notte tra l'11 e il 12 ottobre 2010. Dopo 6 ore di intervento Carla Mari, allora 52enne, usciva dalla sala operatoria dell'ospedale San Gerardo ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) Monz, 12 ottobre 2020 - Sono trascorsi 10. Era la notte tra l'11 e il 12 ottobre 2010. Dopo 6 ore di intervento Carla Mari, allora 52enne, usciva dalla sala operatoria dell'ospedale San Gerardo ...

Sono passati dieci anni dal primo doppio trapianto di mani effettuato in Italia, rimasto ancora un unicum. Nella notte del 12 ottobre 2010, Carla Mari ha riacquistato la configurazione anatomica delle ...Un intervento di sei ore al San Gerardo: al lavoro il direttore della Chirurgia plastica Massimo Del Bene e la sua équipe. "E' rimasto ancora un unicum" ...