Lutto per Francesco Totti, si è spento il padre Enzo. Aveva il Coronavirus (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA - Lutto per Francesco Totti , ques'oggi si è spento all'età di 76 anni il padre Enzo . Lo "Sceriffo", così era stato soprannominato, era ricoverato all'ospedale Spallanzani dopo aver contratto il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA -per, ques'oggi si èall'età di 76 anni il. Lo "Sceriffo", così era stato soprannominato, era ricoverato all'ospedale Spallanzani dopo aver contratto il ...

Il lutto per Totti arriva proprio a pochi giorni dall’anteprima assoluto alla Festa del Cinema di Roma di “Mi chiamo Francesco Totti”, l’atteso documentario del regista romano Alex Infascelli: ...

Morto a Roma di Covid, Enzo Totti, papà di Francesco

Lutto in casa Totti. E’ scomparso all’età di 76 anni, Enzo Totti, papà di Francesco. E’ deceduto all’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma a causa del Covid-19. Enzo Totti era stato colpito da un ...

