Jeep Compass - Una settimana con la 1.3 Phev 4xe Limited [Day 1] (Di lunedì 12 ottobre 2020) La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Jeep Compass nella versione ibrida plug-in da 190 CV, con trazione integrale e cambio automatico a sei rapporti. Il propulsore abbina il quattro cilindri 1.3 turbobenzina, in questo caso nella declinazione da 130 CV e 270 Nm, e due motori elettrici: il primo è posizionato sullasse anteriore e collegato al motore a combustione interna, mentre il secondo, da 60 CV e 250 Nm, sullasse posteriore. Il sistema è alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 11,4 kWh e genera una potenza complessiva di 190 CV, ma il medesimo schema ha anche una variante da 240 CV riservata agli allestimenti S e Trailhawk. Lauto del diario è una Limited che secondo la Casa può percorrere fino a 50 km a emissioni zero, ricarica la batteria in ...

