Il Nobel per l’economia a Paul Milgrom e Robert Wilson per i progressi nella teoria delle aste

Il Nobel per l'Economia è stato assegnato a Paul Milgrom e Robert Wilson, rispettivamente 72 e 83 anni. Sono due economisti statunitensi esperti di aste. Il prestigioso riconoscimento gli è stato ...

Spettacoli e Cultura - Wilson ha dimostrato perché chi punta in modo razionale lo fa al ribasso: è paura della "maledizione del vincitore" -cioè pagare più del valore dell'oggetto-. Milgrom ha ...

