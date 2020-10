GF Vip 5 | Franceska dà del comodino ad Andrea Lui sbrocca | «Una come te la schifo Sfigata!»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 12 ottobre 2020)Pepe eZellettaZelletta ePepe ai ferri corti. L’ex gieffina, eliminata la scorsa settimana, nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip, in collegamento dallo studio, ha interagito con i coinquilini nella casa. La Pepe, in particolare, ha provocato il tronista, definendolo ‘’ - appellativo affibbiatogli dai social per le poche dinamiche a cui ha preso parte e ‘contribuito’ nel reality. Accusa che gli era stata già stata rivolta anche poco prima, soprattutto da Zorzi. “Innanzitutto volevo salutare il, ciao!” afferma, sfottendo. Quest’ultimo, che evidentemente aveva già ...