De Magistris disperato “brucia” subito la Clemente e la getta in pasto ai lupi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Poteva aspettare ancora qualche settimana, prima di bruciare il suo nome, e invece Luigi De, probabilmente per sviare l’attenzione dai danni provocati alla città dalle piogge (e da un decennio di incuria, naturalmente) si gioca la carta Alessandrae la mette a rosolare sulla graticola. “Ho ritenuto che Alessandrapotesse essere la persona in questo momento utile per aprire un ragionamento con la città al nostro interno, con la nostra maggioranza, con chi ha fatto il viaggio insieme a noi e con i partiti”, dice De, e per lal’avventura da potenziale candidato a sindaco di Napoli è già finita. De ...