Crolla il solaio di un edificio in costruzione | muore un operaio a San Benedetto del Tronto

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ascoli, crolla solaio di un palazzo in costruzione: morto un operaio, ferito un collega - leggoit : Ascoli, crolla solaio di un palazzo in costruzione: morto un operaio, ferito un collega - PisaConnection : IL TIRRENO Pisa: Crolla all’improvviso il solaio di un alloggio popolare - emanuelapetrucc : @demetrio0303 @soniabetz1 @gbongiorno66 @AlfonsoBonafede Mi rivolgo all`ufficio tecnico del comune o della regione… - emanuelapetrucc : @v_veronesi @soniabetz1 @AlfonsoBonafede Ah quindi se crolla il solaio di una scuola la colpa è della ministra Az… -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla solaio

La Repubblica

Il cedimento è avvenuto proprio mentre alcuni operai erano al lavoro, intorno alle 15.20, durante la fase di gettatura del solaio che ha ceduto in un punto provocando il crollo dell’intera struttura.Attorno alle 16.15 è avvenuto un incidente, nel cantiere dei lavori che si stanno svolgendo per la realizzazione di una concessionaria automobilistica sulla Statale 16, in zona Santa Lucia, a San Bene ...