Covid, festa di matrimonio con 200 invitati: scoppia un focolaio a Monte di Procida (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un matrimonio con 200 invitati ha fatto scoppiare un focolaio di contagi a Monte di Procida (Napoli). Nelle ultime ore sono stati registrati 13 casi positivi legati all'evento tenutosi a inizio settimana in un locale del vicino comune di Bacoli. Dopo le prime avvisaglie di cittadini che lamentavano sintomi da Coronavirus, il sindaco Giuseppe Pugliese ha "blindato" l'intero comune chiudendo scuole, parchi, sale giochi e circoli per anziani, vietando attività sportive per prevenire il dilagare del contagio. Per l'occasione l'Asl Napoli 2 ha allestito nella sede comunale un punto ...

