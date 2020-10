COVID-19 in Vaticano, quattro guardie svizzere contagiate: al via i controlli (Di lunedì 12 ottobre 2020) Altri contagi in Vaticano, registrati altri quattro positivi al COVID-19 presso la Santa Sede. Sono guardie svizzere, massimo riserbo sulla propria identità. Tutte sintomatiche e in isolamento. Il portavoce della guardia pontificia, Matteo Bruni, fa chiarezza in una nota. Preoccupazione in Vaticano, quattro guardie svizzere sono risultate positive al COVID-19. Presentano sintomi e stanno rispettando il … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 12 ottobre 2020) Altri contagi in, registrati altripositivi al-19 presso la Santa Sede. Sono, massimo riserbo sulla propria identità. Tutte sintomatiche e in isolamento. Il portavoce della guardia pontificia, Matteo Bruni, fa chiarezza in una nota. Preoccupazione insono risultate positive al-19. Presentano sintomi e stanno rispettando il … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

