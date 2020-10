Call of Duty Warzone: disponibile su ps4 la misteriosa patch 1.28 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Da pochissimo è disponibile per il pre-download la patch 1.28 di Call of Duty: Warzone per PS4, ma attualmente non si sa quali modifiche apporterà Non è passato molto tempo dal lancio della grande patch di Call of Duty: Warzone e Modern Warfare dedicata alla nuova season 6. Nel corso di queste settimane i giocatori hanno avuto modo di divertirsi molto grazie ai nuovi contenuti della stagione, ma sembra che delle novità siano già dietro l’angolo. Da pochissimo infatti è disponibile per il pre-download su PS4 la patch 1.28 di Call of Duty: Warzone, ma attualmente non si sa quali modifiche ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 ottobre 2020) Da pochissimo èper il pre-download la1.28 diofper PS4, ma attualmente non si sa quali modifiche apporterà Non è passato molto tempo dal lancio della grandediofe Modern Warfare dedicata alla nuova season 6. Nel corso di queste settimane i giocatori hanno avuto modo di divertirsi molto grazie ai nuovi contenuti della stagione, ma sembra che delle novità siano già dietro l’angolo. Da pochissimo infatti èper il pre-download su PS4 la1.28 diof, ma attualmente non si sa quali modifiche ...

nazajgarcia : @art_lew Re del call of duty es esa foto - tuttoteKit : Call of Duty Warzone: disponibile su #PS4 la misteriosa patch 1.28 #CallOfDutyWarzone #InfinityWard #PC #XboxOne… - acid0citrico : ho appena finito di giocare a call of duty con un tedesco e un russo - KingKikus : CALL OF DUTY WARZONE // BARRIENDO VERDANSK CON MI GENTE #WARZONE #CallOfDutywarzone #twitch #YouTube #season6… - KiritoB95222074 : Dai un'occhiata a KB/Online/ Call of duty Season6@Warzone@ -