Calenda: "Io non mi ammorbidisco" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Patti chiari, fin da subito. A mettere le cose per esteso è il più che probabile candidato sindaco di Roma, nonché leader di Azione, Carlo Calenda. Se un’eventuale appoggio per la sua candidatura sarà dato anche dal Partito democratico (Italia Viva l’ha già definita una “manna dal cielo per la città”), questo non scalfirà minimamente l’atteggiamento di opposizione da parte dell’ex Ministro dello Sviluppo Economico nei confronti dell’attuale governo.“Qui si parla di Roma”, scrive Calenda su un Tweet, “Vari articoli e retroscena questa mattina spiegano che un appoggio alla mia eventuale candidatura da parte del Pd dipende da un mio ‘ammorbidimento dei toni verso il governo’. Penso sia bene chiarirsi prima: non esiste. Continuerò ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Patti chiari, fin da subito. A mettere le cose per esteso è il più che probabile candidato sindaco di Roma, nonché leader di Azione, Carlo. Se un’eventuale appoggio per la sua candidatura sarà dato anche dal Partito democratico (Italia Viva l’ha già definita una “manna dal cielo per la città”), questo non scalfirà minimamente l’atteggiamento di opposizione da parte dell’ex Ministro dello Sviluppo Economico nei confronti dell’attuale governo.“Qui si parla di Roma”, scrivesu un Tweet, “Vari articoli e retroscena questa mattina spiegano che un appoggio alla mia eventuale candidatura da parte del Pd dipende da un mio ‘ammorbidimento dei toni verso il governo’. Penso sia bene chiarirsi prima: non esiste. Continuerò ...

lucasofri : Se Carlo Calenda si candida a Roma, è una buona notizia per tutti (romani, italiani, di sinistra, di destra, del PD… - rubio_chef : Tra Calenda e Giletti, ma non è mejo l’autogestione? - marcestruzzo : Mi ero perso l'endorsement di Michele Serra per Calenda sindaco di Roma. Motivi: - lo vuole fare; - per fare il sin… - Ted0foro : @leftiscooler @Serena57891118 @SaLampare @CarloCalenda @pdnetwork Ci sono anche i flussi elettorali però... Che rac… - boettoisabella1 : RT @Adnkronos: #Calenda: 'A Roma appoggio Pd se io più morbido sul governo? Non esiste' -