Bordoni | a due passi da Piazza del Popolo rifiuti e degrado

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide: “Roma sta diventando la capitale delsotto tutti gli aspetti. Trasporti in tilt, la cura del verde pressoche’ inesistente per non parlare dei.” Prosegue: “Un ultimo episodio a riguardo ci viene segnalato sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, in pieno centro dunque e a pochidadel.” “Il luogo e’ diventato rifugio di senza tetto e immigrati che sono soliti espletare i loro bisogni nei cespugli trasformando quella zona una latrina a cielo aperto.” “Una vera vergogna perpetrata a pochidal monumento al tenente colonnello Varisco. Faro’ ...