Argentina, Scaloni: «Aspetto gli allenamenti, ma non cambierò tanto»

Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Bolivia. «Non ci saranno molti cambiamenti nella squadra, ma aspetteremo gli allenamenti nel pomeriggio per confermarlo. Abbiamo giocatori che stanno molto bene e che affronteranno la partita come dovrebbe essere. Abbiamo centrocampisti con un buon passo, giocano tutti bene con la palla, la variante può essere nella profondità delle fasce, essere più o meno offensivi».

Lionel Scaloni, allenatore dell’Argentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Bolivia. «Non ci saranno molti cambiamenti nella squadra, ma aspetteremo gli allenamenti nel ...

CT ARGENTINA, Niente cambiamenti con la Bolivia

Dopo l'1-0 firmato Leo Messi ai danni dell'Ecuador, la Nazionale argentina scenderà in campo domani sera contro la Bolivia per la seconda giornata della fase a gironi valida per le qualificazioni ai Mondiali.

Dopo l'1-0 firmato Leo Messi ai danni dell'Ecuador, la Nazionale argentina scenderà in campo domani sera contro la Bolivia per la seconda giornata della fase a gironi valida per le qualificazioni ai Mondiali.