Serie C – Girone C, 4a giornata: le formazioni ufficiali dei match delle 15 (Di domenica 11 ottobre 2020) tps titleLe gare/tps titleSono cinque le sfide valide per la quarta giornata del campionato di Serie C - Girone C in programma alle ore 15.In attesa delle gare in programma alle ore 17.30 (Casertana-Ternana, Foggia-Potenza, Paganese-Cavese) e alle ore 20 (Bisceglie-Turris), Mediagol.it vi propone il quadro completo delle partite di questo pomeriggio.Vibonese-CatanzaroMonopoli-TeramoJuve Stabia-Virtus FrancavillaPalermo-AvellinoViterbese-BariSfoglia le schede per leggere le formazioni ufficiali dei match delle 15. Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) tps titleLe gare/tps titleSono cinque le sfide valide per la quartadel campionato diC -C in programma alle ore 15.In attesagare in programma alle ore 17.30 (Casertana-Ternana, Foggia-Potenza, Paganese-Cavese) e alle ore 20 (Bisceglie-Turris), Mediagol.it vi propone il quadro completopartite di questo pomeriggio.Vibonese-CatanzaroMonopoli-TeramoJuve Stabia-Virtus FrancavillaPalermo-AvellinoViterbese-BariSfoglia le schede per leggere ledei15.

Esordio decisamente da dimenticare per il Genoa femminile nel campionato di serie C. Brutta batosta per le ragazze di Marco Oneto, sconfitte 7-1 dal Pinerolo, che è comunque una delle squadre favorite ...

LIVE! SERIE D/H – Risultati 3ª giornata, classifica e prossimo turno

LIVE! SERIE D/H – Risultati 3ª giornata, classifica e prossimo turno — RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI — ?? PROSSIMO TURNO (18.10.2020 h 15 ...

