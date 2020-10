Serie A1 2020/2021, Treviso-Brescia 87-94: cronaca e tabellino (Di domenica 11 ottobre 2020) La Germani Basket Brescia ottiene sul campo della De’Longhi la prima vittoria della propria stagione con il punteggio di 87-94. Nella terza giornata di Serie A1 2020/2021, i lombardi guidati da Esposito trovano così i primi due punti del loro campionato al termine di un match dove a lungo sono stati avanti. Onorevolissima la prova di Treviso che più volte è rientrata da situazioni scomode tenendo viva la gara fino all’ultimo. RECAP – Partenza forte di entrambe le squadre, sei punti per parte in avvio (6-6). Nel primo periodo continuano a viaggiare di pari passo le parti coinvolte, con il punteggio che raddoppia al 12-12 poco dopo il passaggio di metà quarto. I ragazzi di Esposito provano a dare i primi due strappi ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) La Germani Basketottiene sul campo della De’Longhi la prima vittoria della propria stagione con il punteggio di 87-94. Nella terza giornata diA1, i lombardi guidati da Esposito trovano così i primi due punti del loro campionato al termine di un match dove a lungo sono stati avanti. Onorevolissima la prova diche più volte è rientrata da situazioni scomode tenendo viva la gara fino all’ultimo. RECAP – Partenza forte di entrambe le squadre, sei punti per parte in avvio (6-6). Nel primo periodo continuano a viaggiare di pari passo le parti coinvolte, con il punteggio che raddoppia al 12-12 poco dopo il passaggio di metà quarto. I ragazzi di Esposito provano a dare i primi due strappi ...

Gazzetta_it : Dalla Primavera dell'#Inter al debutto in nazionale con il Belgio: tutti pazzi per #Vanheusden - tuttosport : #Lepore: '#Juve in B? Dovevamo indagare anche sull'#Inter, ma...' ????? - tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - Fprime86 : RT @SkySport: Serie A femminile, i risultati della 5^ giornata: poker Juve alla Fiorentina, Sassuolo ok - Lazio681 : RT @LuminitaPoenaru: Siamo uniti da ogni angolo del mondo per sostenere la più amata serie televisiva del 2020 #NetflixBayYanlis https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Stipendi Serie A 2020 2021, la classifica: ecco chi spende di più Calcio e Finanza Lega Pro: grave il secondo episodio di disservizio da parte di Eleven Sports

11 ottobre 2020. La giornata di oggi è stata caratterizzata da un nuovo ... e non ci limiteremo a chiedere semplici spiegazioni” afferma il presidente della Serie C, Francesco Ghirelli. “Questo ...

I convocati di Arezzo-Virtus Verona

Mister Potenza ha diramato la lista dei 21 convocati che prenderanno parte a Arezzo-Virtus Verona, valida per la quarta giornata di campionato di Serie C 2020/21 in programma domenica 11 ottobre allo ...

11 ottobre 2020. La giornata di oggi è stata caratterizzata da un nuovo ... e non ci limiteremo a chiedere semplici spiegazioni” afferma il presidente della Serie C, Francesco Ghirelli. “Questo ...Mister Potenza ha diramato la lista dei 21 convocati che prenderanno parte a Arezzo-Virtus Verona, valida per la quarta giornata di campionato di Serie C 2020/21 in programma domenica 11 ottobre allo ...