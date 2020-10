Robinho torna al Santos. Ma quella condanna... (Di domenica 11 ottobre 2020) Robinho torna a casa, ma la notizia scatena il dibattito tra tifosi, nostalgici ed esperti di diritto penale. Sì, perché il ritorno in patria del 'figliol prodigo' che vestirà per la quarta volta i ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 ottobre 2020)a casa, ma la notizia scatena il dibattito tra tifosi, nostalgici ed esperti di diritto penale. Sì, perché il ritorno in patria del 'figliol prodigo' che vestirà per la quarta volta i ...

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Robinho torna al Santos per la quarta volta. Stipendio simbolico da 230 euro - repubblica : Brasile: Robinho torna al Santos, guadagnerà 230 euro al mese - TMit_news : Robinho torna al Santos. Guadagnerà 230 euro al mese - violanews : Robinho torna alle origini, l'ex stella firma per il Santos. Stipendio inimmaginabile - - gab72boa : RT @PianetaMilan: Ex @acmilan - @Robinho torna al @SantosFC con uno stipendio simbolico - #calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Robi… -