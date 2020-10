Rally Grande Marinha: muore in un incidente la copilota Laura Salvo (Di domenica 11 ottobre 2020) Una tragedia si è consumata durante il Rally Grande Marinha. Nella gara automobilistica ha perso la vita la copilota Laura Salvo. È successo in Portogallo, durante una gara del campionato nazionale di Rally. Erano circa le 10.30 quando una delle macchine che gareggiava, una Peugeot 208 Rally 4 è uscita di strada pochi metri dopo aver … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Una tragedia si è consumata durante il. Nella gara automobilistica ha perso la vita la. È successo in Portogallo, durante una gara del campionato nazionale di. Erano circa le 10.30 quando una delle macchine che gareggiava, una Peugeot 2084 è uscita di strada pochi metri dopo aver … L'articolo proviene da .

