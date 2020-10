Manifestazione dei No Mask, disordini e tensioni. “Ci hanno tolto la sovranità popolare” (Di domenica 11 ottobre 2020) Si è tenuta ieri la Manifestazione “No Mask“, dove non sono mancati i disordini. Sono le 14.55 quando, ad un manifestante senza mascherina, viene chiesto dalla polizia di indossarla e di fornire i documenti. L’ uomo, all’invito delle forze dell’ordine, inizia a gridare. Si rifiuta categoricamente, gridando per quasi venti minuti. Tutto questo mentre uno stuolo di manifestanti intorno a lui grida: “Vergognatevi! arrestateci tutti!!”. L’ uomo, dopo aver fornito le generalità ed esser stato rilasciato, è tornato a manifestare ed ha dichiarato: ” La multa non la pago e metto l’ avvocato”. tensioni e disordini dunque, per quella che dai No Mask viene definita una “dittatura ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Si è tenuta ieri la“No“, dove non sono mancati i. Sono le 14.55 quando, ad un manifestante senza mascherina, viene chiesto dalla polizia di indossarla e di fornire i documenti. L’ uomo, all’invito delle forze dell’ordine, inizia a gridare. Si rifiuta categoricamente, gridando per quasi venti minuti. Tutto questo mentre uno stuolo di manifestanti intorno a lui grida: “Vergognatevi! arrestateci tutti!!”. L’ uomo, dopo aver fornito le generalità ed esser stato rilasciato, è tornato a manifestare ed ha dichiarato: ” La multa non la pago e metto l’ avvocato”.dunque, per quella che dai Noviene definita una “dittatura ...

virginiaraggi : La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell'emergenza Covid.… - Saturnino69 : Un unico settore, un unico futuro. Oggi saremo in tanti in piazza Duomo a Milano in rappresentanza dei 570.000 lavo… - Tg3web : A Roma manifestazione dei movimenti No mask e movimenti negazionisti contro, quella che definiscono, una dittatura… - FabioRocco86 : RT @lofioramonti: Manifestazione di oggi ha toni esagitati ed è ostaggio estremismi #NoMask. Ma se Governo non agirà con ragionevolezza e p… - SalvatoreMirag7 : RT @RepubblicaTv: Roma, il peggio dei No Mask: il videoriassunto della manifestazione: In piazza contro l'obbligo di mascherine. Tra i par… -