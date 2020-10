Luca Argentero | la nuova vita da papà | “È stato strano e difficile”

Leggi su chenews

(Di domenica 11 ottobre 2020)è diventato papà da pochissimo tempo della sua adorata Nina ed in merito ha deciso di raccontare la sua: “Èe difficile“, Fonte foto: Instagram (@, famoso attore nonché ex concorrente del ‘Grande Fratello‘, ha deciso di rivelarsi e raccontare la suada papà: “Èe difficile“. Come in moltissimi sicuramente già sapranno, il volto principale di ‘DOC – Nelle tue mani‘ da pochi mesi è diventato ...