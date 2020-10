In Campania è già lockdown: il sindaco di Monte di Procida chiude tutto dopo un maxi focolaio (Di domenica 11 ottobre 2020) Una festa di matrimonio con 200 invitati ha fatto esplodere un focolaio di contagi a Monte di Procida, Napoli, ; nelle ultime ore sono stati registrati 13 casi positivi tutti riguardanti l'evento, ... Leggi su today (Di domenica 11 ottobre 2020) Una festa di matrimonio con 200 invitati ha fatto esplodere undi contagi adi, Napoli, ; nelle ultime ore sono stati registrati 13 casi positivi tutti riguardanti l'evento, ...

poliziadistato : #8ottobre Operazione di #PoliziadiStato e @GDF Caserta. Confiscati in Campania e nel Lazio beni per oltre 4 milioni… - Carmela_oltre : RT @SMaurizi: 'In Liguria,Campania e a Eboli [..]è già evidente che han vinto i più bugiardi [..] continueranno a vincere i peggiori finché… - JamesZaky : @1211andreas @GiusiFasano @Oriana_Mati le necessità non ci sono e le TI ancora reggono perchè lo si sta contenendo.… - pussicrack : domani vado al campania la mia amica già no non mangiamo perché sennò perdiamo tempo ma fossi scema io mangio - Yogaolic : RT @ildesk: Il sindaco Cariello, arrestato con accuse di corruzione, aveva già 6 procedimenti a carico, tra cui 2 rinvii a giudizio. Ma i d… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania già Covid, De Luca travolto: il destino «cinico e baro» del presidente sceriffo che usa la carta anti-Juve Corriere della Sera