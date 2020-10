GF Vip | Francesco Oppini imita Franceska Pepe e indigna il web | ecco perché VIDEO

(Di domenica 11 ottobre 2020)è il vero “giullare” della Casa del Grande Fratello Vip. Divertentissimo e amato sia dai coinquilini che dal pubblico fuori. In queste ore si è nuovamente dilettato con lezioni “prendendo di mira”il web,perché L’zione dell’ex gieffina ha creato del malcontento da... L'articolo GF Vip,il web,perché () proviene da Blog Tivvù - La ...

blogtivvu : #GFVip, Francesco Oppini imita Franceska Pepe e indigna il web, ecco perché (VIDEO) - BITCHYFit : RT @BITCHYXit: GF Vip: Francesco Oppini e Andrea Zelletta sotto la doccia @BITCHYXit - Frances96633766 : RT @eliscrivecose: Cioè facciamo un rapido recap, Francesco Monte uomini e donne, isola dei famosi, grande fratello vip, tale e quale show,… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: lutto per Francesco Oppini il dolore di Alba Parietti - #Grande #Fratello #lutto #Francesco - TrashCafoni : Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte da concorrente fantasma a -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Francesco

Gli animi si scaldano e Tommaso dopo un primo confronto con Massimiliano e Francesco abbandona il salotto. "Mi sembra un atteggiamento infantile" commenta Elisabetta che non capisce il motivo per cui ...La D'Urso ha detto alla coppia nata nel Gf Vip: «Vi ho perdonato, ma quella sera ero molto arrabbiata». L'ex moglie di Francesco Sarcina ha risposto: «Lo so, sei una persona molto verace». ?? La ...