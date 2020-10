Di Maio esclude un nuovo lockdown: “Non possiamo permettercelo. Prime dosi del vaccino entro fine anno” (Di domenica 11 ottobre 2020) Di Maio a ‘Mezz’ora in più’: “escludere totalmente la situazione fuori controllo”. ROMA – Ai microfoni di Mezz’ora in più, trasmissione in onda su Rai3, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha escluso l’ipotesi di un nuovo lockdown: “I nostri sistemi produttivi e commerciali non possono permetterselo. escluderei totalmente la situazione fuori controllo, non parlerei assolutamente di questo. I numeri della Campania devono preoccuparci, ma c’è un sistema sanitario che ha iniziato ad attrezzarsi già nel primo periodo della pandemia. Sono sicuro che la Campania ce la farà, come ce la faranno le altre regioni italiane“. Di Maio ai giovani: “Scarichiamo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 ottobre 2020) Dia ‘Mezz’ora in più’: “re totalmente la situazione fuori controllo”. ROMA – Ai microfoni di Mezz’ora in più, trasmissione in onda su Rai3, il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha escluso l’ipotesi di un: “I nostri sistemi produttivi e commerciali non possono permetterselo.rei totalmente la situazione fuori controllo, non parlerei assolutamente di questo. I numeri della Campania devono preoccuparci, ma c’è un sistema sanitario che ha iniziato ad attrezzarsi già nel primo periodo della pandemia. Sono sicuro che la Campania ce la farà, come ce la faranno le altre regioni italiane“. Diai giovani: “Scarichiamo ...

