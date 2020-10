Covid, Mattarella “L'impegno per la sicurezza sul lavoro non arretri” (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L'impegno per garantire la massima sicurezza sul lavoro non deve arretrare di fronte a nessun evento emergenziale”. E' il monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio al presidente dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil), Zoello Forni, in occasione della settantesima edizione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Un appuntamento “che ci deve far riflettere sull'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro, per trovare soluzioni condivise ed efficaci in termini di prevenzione degli infortuni”, sottolinea il capo dello Stato.“Quest'anno, a causa della pandemia si sono avute ripercussioni ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L'per garantire la massimasulnon deve arretrare di fronte a nessun evento emergenziale”. E' il monito del presidente della Repubblica, Sergio, nel suo messaggio al presidente dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del(Anmil), Zoello Forni, in occasione della settantesima edizione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul. Un appuntamento “che ci deve far riflettere sull'importanza dellasui luoghi di, per trovare soluzioni condivise ed efficaci in termini di prevenzione degli infortuni”, sottolinea il capo dello Stato.“Quest'anno, a causa della pandemia si sono avute ripercussioni ...

