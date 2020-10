Covid, leggero calo di positivi in Campania ma numeri ancora alti: due decessi (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per il secondo giorno di fila si registra una lieve diminuzione nel numero dei nuovi positivi in Campania. Rispetto alla giornata di ieri, quando i positivi erano 664, oggi l’Unità di Crisi regionale ha comunicato 633 casi di contagio al Covid-19. Sale, però, il numero di tamponi effettuati: si passa dai 9.031 di ieri ai 9.232 di oggi. Da registrare, purtroppo, altri due decessi che portano il totale delle morti per coronavirus a 479. Questo il quadro completo in Regione: Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 633 Tamponi del giorno: 9.232 Totale positivi: 18.530 Totale tamponi: 682.704 ​Deceduti del giorno: 2 Totale deceduti: 479 Guariti del giorno: 128 Totale guariti: 7.357 Report ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per il secondo giorno di fila si registra una lieve diminuzione nel numero dei nuoviin. Rispetto alla giornata di ieri, quando ierano 664, oggi l’Unità di Crisi regionale ha comunicato 633 casi di contagio al-19. Sale, però, il numero di tamponi effettuati: si passa dai 9.031 di ieri ai 9.232 di oggi. Da registrare, purtroppo, altri dueche portano il totale delle morti per coronavirus a 479. Questo il quadro completo in Regione: Questo il bollettino di oggi:del giorno: 633 Tamponi del giorno: 9.232 Totale: 18.530 Totale tamponi: 682.704 ​Deceduti del giorno: 2 Totale deceduti: 479 Guariti del giorno: 128 Totale guariti: 7.357 Report ...

