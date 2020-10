Covid-19 | deceduto 87enne di Avella al “Moscati”

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ricoverato dal 16 settembre per positività al-19 nell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, èla notte scorsa (11 ottobre) alHospital undi(Av). L’anziano presentava delle comorbilità. L'articolo-19,dial “Moscati” proviene da Anteprima24.it.

Il totale dei casi di coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza è 17.897, mentre sono 673.472 i tamponi complessivamente esaminati. Sono 664 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Cam ...In regione sono stati rilevati 126 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 1.264 ...