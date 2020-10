Chi era Necmettin Erbakan, il mentore di Erdogan (Di domenica 11 ottobre 2020) Neo-ottomanesimo è indubbiamente uno dei termini più in voga del momento tra i politologi occidentali. Questo concetto sta venendo erroneamente impiegato per descrivere la politica estera particolarmente assertiva e muscolare della Turchia nei Balcani, nel Mediterraneo orientale, nella regione Medio Oriente e Nord Africa, nel Caucaso e in Asia centrale, e induce in errore chiunque … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 11 ottobre 2020) Neo-ottomanesimo è indubbiamente uno dei termini più in voga del momento tra i politologi occidentali. Questo concetto sta venendo erroneamente impiegato per descrivere la politica estera particolarmente assertiva e muscolare della Turchia nei Balcani, nel Mediterraneo orientale, nella regione Medio Oriente e Nord Africa, nel Caucaso e in Asia centrale, e induce in errore chiunque … InsideOver.

Maurizio_Lupi : Il #Mose funziona alla faccia di chi diceva che era “ un’opera inutile e dannosa” !!! Quante discussioni , quante p… - lucasofri : A un certo punto, un po’ di anni fa, alcuni dissero che non se la sentivano più di andare allo stadio per l’aria ch… - Linkiesta : Donald #Trump è ricoverato, è in high spirits come dicevano di Boris Johnson, è protagonista del più pazzesco contr… - Psss_Psss : RT @GiusiFasano: Vi aspettiamo a Bergamo. Venite qui a manifestare. Venite a parlare di 'dittatura sanitaria' ai parenti di chi era sui cam… - TPiantoni : @Cartabellotta @udogumpel Che venga da noi a Bergamo dove ognuno ha avuto almeno un parente o un vicino morto a chi… -