Che tempo che fa streaming e diretta tv | dove vedere la puntata di oggi | 11 ottobre

CHE tempo CHE FA streaming TV – Questa sera, domenica 11 ottobre 2020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Dopo essere andato in onda per anni su Rai 1 in prima serata (dal 2017 al 2019), è passato a Rai 2 l'anno scorso ma la stagione 2020/2021 l'ha portato invece in casa Rai 3. Il programma, arrivando quindi sul terzo canale di Viale Mazzini, ha rimodulato un po' la sua forma e la suddivisione in tre parti sarà leggermente differente. La prima, Che tempo Che Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all'attualità e all'informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di ...

