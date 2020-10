Capua: "Ecco le tre regole da seguire per salvarsi dal contagio" (Di domenica 11 ottobre 2020) Federico Garau "Non bisogna rinunciare a sposarsi: si può fare una cerimonia più piccola e rimandare l’evento di un paio d’anni, quando presumibilmente saremo tornati a una normalità", consiglia la virologa Intervistata da "Il Corriere", Ilaria Capua, direttore dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, ha commentato la situazione dell'incremento di contagi in Italia tracciando delle semplici regole da seguire per contenere il più possibile la diffusione del Covid. "Assistiamo a una circolazione vivace del virus, siamo passati da 1.500 a oltre 5mila contagi. È il momento di rafforzare l’impegno da parte di tutti", spiega la virologa, che sottolinea ancora una volta la necessità del mantenimento delle distanze di sicurezza e ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 ottobre 2020) Federico Garau "Non bisogna rinunciare a sposarsi: si può fare una cerimonia più piccola e rimandare l’evento di un paio d’anni, quando presumibilmente saremo tornati a una normalità", consiglia la virologa Intervistata da "Il Corriere", Ilaria, direttore dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, ha commentato la situazione dell'incremento di contagi in Italia tracciando delle semplicidaper contenere il più possibile la diffusione del Covid. "Assistiamo a una circolazione vivace del virus, siamo passati da 1.500 a oltre 5mila contagi. È il momento di rafforzare l’impegno da parte di tutti", spiega la virologa, che sottolinea ancora una volta la necessità del mantenimento delle distanze di sicurezza e ...

