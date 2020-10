Aumento preoccupante dei contagi, mini lockdown nei Campi Flegrei: chiuse scuole, palestre e centri anziani (Di domenica 11 ottobre 2020) A causa di un recente e preoccupante Aumento di contagi da Coronavirus, a Monte di Procida (Napoli), comune dei Campi Flegrei, le scuole rimarranno chiuse ed è stato imposto il divieto di riunirsi (più di 10 persone). Il sindaco Giuseppe Pugliese ha firmato un’ordinanza con la quale dispone un “mini lockdown” con una serie di misure prese “in via precauzionale, temporaneamente e in attesa del completamento del necessario contact tracing per la definizione dei link epidemiologici“. L’ordinanza prevede la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per le giornate di domani, lunedì 12 ottobre, e martedì 13 ottobre, e il ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) A causa di un recente edida Coronavirus, a Monte di Procida (Napoli), comune dei, lerimarrannoed è stato imposto il divieto di riunirsi (più di 10 persone). Il sindaco Giuseppe Pugliese ha firmato un’ordinanza con la quale dispone un “” con una serie di misure prese “in via precauzionale, temporaneamente e in attesa del completamento del necessario contact tracing per la definizione dei link epidemiologici“. L’ordinanza prevede la chiusura di tutte lepubbliche e private, di ogni ordine e grado, per le giornate di domani, lunedì 12 ottobre, e martedì 13 ottobre, e il ...

