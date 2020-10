Ultime Notizie Roma del 10-10-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio 5372 nuovi contagi nelle 24 ore trascorse lo rileva il bollettino della Protezione Civile nelle precedenti 24 ore erano stati 4458 l’aumento di 914 nuovi contagi prima i nuovi casi erano stati 4458 28 i morti i casi dall’inizio dell’epidemia sono 300 43770 record di tamponi 29471 in aumento rispetto ai 128 1098 delle precedenti 24 ore gli attualmente positivi sono 70110 in crescita i ricoverati con sintomi nella giornata di ieri sono 4086 di questi 387 si trovano in terapia intensiva in isolamento domiciliare invece ci sono 65637 XGli aumenti maggiori di case in Lombardia campagna Veneto la regione con l’incremento minore il Molise Napoli Si conferma la provincia con maggior aumento di contagi giornalieri 525 nuovi casi nelle ...