Traffico Roma del 10-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 ottobre 2020) Luceverderitrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale e pochi in viaggio raccomandiamo Tuttavia la massima prudenza nella guida in particolare sullaNapoli dove segnalato un km di fila per incidente tra San Vittore Caianello verso Napoli sempre sulla A1 nel trattoFirenze ricordiamo la chiusura dello svincolo di entrata di Settebagni Verso il raccordo per lavori in corso diverse le manifestazioni in programma per oggi la prima iniziata alle 9 in Piazza del Popolo la seconda dalle 11 alle 12:30 in largo Bernardino da Feltre 4 le manifestazioni in programma nel primo pomeriggio con inizio tra le 14 e le 15 in Piazza della Bocca della Verità in Piazza di Porta San Giovanni in piazza dei Santi Apostoli e al quadrato della Concordia restiamo a distanza ...