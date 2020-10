Sovranisti monetari e no mask Tensione in piazza a Roma Video

(Di sabato 10 ottobre 2020) Momenti diinSan Giovanni aper l'intervento delle forze dell'ordine che hanno portato via uno dei manifestanti che non indossava la mascherina. "Vergogna, vergogna" e "liberta'" hanno urlato i manifestanti agli agenti che caricavano l'uomo senza dispositivo di protezione su una camionetta. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Sovranisti monetari e “no mask” a piazza San Giovanni. Le immagini della manifestazione - Affaritaliani : Sovranisti monetari e “no mask” a piazza San Giovanni. Un manifestante portato via dalla Polizia - AlbCantaloni : RT @C3vLocke: poi perculate i sovranisti monetari italiani, ma voi siete sovranisti monetari europei. entrambi credete nell'imissione di mo… - C3vLocke : poi perculate i sovranisti monetari italiani, ma voi siete sovranisti monetari europei. entrambi credete nell'imiss… -

