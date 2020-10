Si teme un 'effetto Barcolana': a Trieste chiudono i bar alle 23 (Di sabato 10 ottobre 2020) Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi un'ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile per la chiusura, nel territorio del Comune di Trieste, dalle ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi un'ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile per la chiusura, nel territorio del Comune di, d...

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi un'ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile per la chiusura, nel territorio del Comune di ...

TRIESTE - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi un'ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile per la chiusura, nel territorio del Comune di Trieste ...

