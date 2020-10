Serie A, Napoli quarto per monte ingaggi. Tutti gli stipendi dei calciatori azzurri (Di sabato 10 ottobre 2020) Nella classifica per monte ingaggi in Serie A, il Napoli si piazza al quarto posto con 105 milioni. Sul podio, secondo i dati pubblicati oggi dalla Gazzetta dello Sport, ci sono Juventus, con 236 milioni, Inter con 149 e Roma, a 112 milioni di stipendi. Il monte ingaggi complessivo della Serie A è sceso quest’anno a 1 miliardo e 288 milioni di euro lordi. L’anno scorso era di 1 miliardo e 360 milioni. Il calciatore più pagato è Cristiano Ronaldo con un ingaggio da 31 milioni di euro netti all’anno. Al secondo posto Lukaku, con 7,5 milioni netti più un altro milione e mezzo di bonus. Nel Napoli, il più pagato è Koulibaly, con 6 milioni. Insigne ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Nella classifica perinA, ilsi piazza alposto con 105 milioni. Sul podio, secondo i dati pubblicati oggi dalla Gazzetta dello Sport, ci sono Juventus, con 236 milioni, Inter con 149 e Roma, a 112 milioni di. Ilcomplessivo dellaA è sceso quest’anno a 1 miliardo e 288 milioni di euro lordi. L’anno scorso era di 1 miliardo e 360 milioni. Il calciatore più pagato è Cristiano Ronaldo con uno da 31 milioni di euro netti all’anno. Al secondo posto Lukaku, con 7,5 milioni netti più un altro milione e mezzo di bonus. Nel, il più pagato è Koulibaly, con 6 milioni. Insigne ...

