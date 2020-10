Preziosi: “Ho ancora 15 positivi, devo giocare con 6 Primavera?” (Di sabato 10 ottobre 2020) Intervistato da Il Corriere dello Sport, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato in merito alla difficile situazione Covid che ha colpito la sua squadra, ponendo perplessità in merito al protocollo stilato, che permette solo un jolly per far rinviare la partita in caso di casi positivi. Questa la sua analisi: “Ho ancora 15 giocatori positivi, nessuno si è negativizzato, e sono quasi tutti dei titolari. Mi auguro che in questi giorni qualcuno possa guarire, ma al momento non so proprio come potremo presentarci a Verona e con l’Inter. La quarantena di Ibrahimovic è durata ben 16 giorni, solo ieri si è letto che è guarito. Per noi sarebbe un disastro. Che faccio, mando in campo sei Primavera? Ed il valore sportivo della partita? La Lega prevede un solo jolly, ma ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Intervistato da Il Corriere dello Sport, il presidente del Genoa, Enrico, ha parlato in merito alla difficile situazione Covid che ha colpito la sua squadra, ponendo perplessità in merito al protocollo stilato, che permette solo un jolly per far rinviare la partita in caso di casi. Questa la sua analisi: “Ho15 giocatori, nessuno si è negativizzato, e sono quasi tutti dei titolari. Mi auguro che in questi giorni qualcuno possa guarire, ma al momento non so proprio come potremo presentarci a Verona e con l’Inter. La quarantena di Ibrahimovic è durata ben 16 giorni, solo ieri si è letto che è guarito. Per noi sarebbe un disastro. Che faccio, mando in campo sei Primavera? Ed il valore sportivo della partita? La Lega prevede un solo jolly, ma ...

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Genoa, Preziosi: 'Ho ancora 15 positivi, quasi tutti titolari. Vado in campo con sei Primavera?' - patepit : RT @napolista: #Preziosi: «#JuveNapoli è stato uno spot mortale per il nostro calcio» Al CorSport: «Ho ancora 15 giocatori positivi. Non mi… - _CalcioItaliano : RT @TuttoMercatoWeb: Genoa, Preziosi: 'Ho ancora 15 positivi, quasi tutti titolari. Vado in campo con sei Primavera?' - LAROMA24 : Genoa, Preziosi: 'Ho ancora 15 positivi, non so come potremo presentarci a Verona. Juve-Napoli spot mortale per il… - siamo_la_Roma : ?? Ha parlato #Preziosi ?? “Ho 15 positivi in squadra. Dovrei giocare con la Primavera?” ???? Le sue dichiarazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Preziosi “Ho Dj Albertino: «Assembramenti in disco inevitabili, l’errore è stato aprire i locali» Corriere della Sera