Nell’epidemia dei virologi in Tv torna Ricciardi. Diceva che le mascherine non servono, ora profetizza l’apocalisse (Di sabato 10 ottobre 2020) Walter Ricciardi è un tipo eclettico, medico e attore. Iniziò la sua carriera in film sulla camorra prima di essere folgorato, non dal piombo, ma dall’illuminazione sulla via di Damasco scientifica. Memorabili nel genere trash tre titoli: L’ultimo guappo (1978), Il mammasantissima (1979) – con Mario Merola – e Napoli… la camorra sfida e la città risponde (1979). Poi la carriera accademica, ma sempre con un occhio sulla ribalta, come quando divenne responsabile per la sanità di Italia Futura, la creatura abortita di Luca Cordero di Montezemolo. All’apparizione del virus nello scorso marzo si distinse per un chiaro criticismo nei confronti dell’azione governativa, ma poi divenne consigliere del ministro della Sanità Speranza Tempo fa l’Organizzazione mondiale della Sanità dovette ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Walterè un tipo eclettico, medico e attore. Iniziò la sua carriera in film sulla camorra prima di essere folgorato, non dal piombo, ma dall’illuminazione sulla via di Damasco scientifica. Memorabili nel genere trash tre titoli: L’ultimo guappo (1978), Il mammasantissima (1979) – con Mario Merola – e Napoli… la camorra sfida e la città risponde (1979). Poi la carriera accademica, ma sempre con un occhio sulla ribalta, come quando divenne responsabile per la sanità di Italia Futura, la creatura abortita di Luca Cordero di Montezemolo. All’apparizione del virus nello scorso marzo si distinse per un chiaro criticismo nei confronti dell’azione governativa, ma poi divenne consigliere del ministro della Sanità Speranza Tempo fa l’Organizzazione mondiale della Sanità dovette ...

MPenikas : LN Nell’epidemia dei virologi in Tv torna Ricciardi. Diceva che le mascherine non servono, ora profetizza l’apocali… - FrancoFabbri10 : Pensiero mattutino Nell'opposizione tutti aspettano ogni giorno il bollettino sull'epidemia pregando per un'impenna… - Politica_Econom : rammentare che nel 2016 c’è stata una misteriosa epidemia tra i militari di Kharkiv, in Ucraina, dove si trova uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Nell’epidemia dei Schneider Electric lancia l'Innovation Summit World Tour 2020: adottare le tecnologie digitali per un futuro più resiliente e sostenibile Fortune Italia