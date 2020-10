Manifestazione Roma: l’ignoranza fa più vittime del Covid (Di sabato 10 ottobre 2020) La Manifestazione a Roma dei “no mask” è uno dei punti più bassi della Repubblica. E c’è chi inneggia alla “dittatura sanitaria” Impressionante. Semplicemente disdicevole. In realtà, gli aggettivi (e anche gli avverbi) si sprecano per definire una situazione a cui purtroppo siamo ormai abituati. La politica italiana e i suoi interpreti ci hanno abituato a tutto, ad un panorama arido e pieno di contraddizioni. Il problema, però, non risiede solamente nei rappresentanti, ma anche nel suo “pubblico”. E spesso, anzi, quasi sempre, è quest’ultimo a fare i veri danni senza nemmeno pensarci. Un esempio valido è rappresentato dalla Manifestazione di oggi a Roma. Infatti, oggi è in programma un maxi-raduno indetto da ... Leggi su zon (Di sabato 10 ottobre 2020) Ladei “no mask” è uno dei punti più bassi della Repubblica. E c’è chi inneggia alla “dittatura sanitaria” Impressionante. Semplicemente disdicevole. In realtà, gli aggettivi (e anche gli avverbi) si sprecano per definire una situazione a cui purtroppo siamo ormai abituati. La politica italiana e i suoi interpreti ci hanno abituato a tutto, ad un panorama arido e pieno di contraddizioni. Il problema, però, non risiede solamente nei rappresentanti, ma anche nel suo “pubblico”. E spesso, anzi, quasi sempre, è quest’ultimo a fare i veri danni senza nemmeno pensarci. Un esempio valido è rappresentato dalladi oggi a. Infatti, oggi è in programma un maxi-raduno indetto da ...

virginiaraggi : La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell'emergenza Covid.… - repubblica : Roma, manifestazione negazionisti, l'ordine del ministro alla polizia: 'Pugno duro contro i no mask' - fattoquotidiano : Flop della manifestazione ‘no mask’ a Roma: tensioni con la polizia. E gli organizzatori dal palco: “Rispettare reg… - TeresaGranara : @ManuelRMark A Roma hanno fatto una manifestazione insieme ai no mask - LauraritaRita : Sanità: Nursing Up, rammarico per imposizione Fnopi a Ordini territoriali di non aderire a nostra manifestazione (4… -