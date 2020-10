Ma non è come a marzo: i veri numeri a confronto per scongiurare il terrore (Di sabato 10 ottobre 2020) Enza Cusmai Simili i numeri dei positivi, ma oggi molti più tamponi. Morti e casi gravi? Non paragonabili Il Covid accelera e i numeri dei contagi crescono a ritmo sostenuto. Ma il quadro della situazione è molto diverso dal terribile marzo scorso: Il virus ora, non è come allora. E lo si evince dalla tabella con i numeri della Protezione civile che pubblichiamo in questa pagina. Sono stati messi a confronto due giorni qualunque dell'era Covid, il 28 marzo e ieri. In comune c'è all'incirca lo stesso numero dei contagiati, che superano i cinquemila casi. Sono diversi però tutti gli altri parametri, i pazienti ricoverati, quelli finiti in terapia intensiva, il numero dei tamponi eseguiti e infine i decessi. Il 28 ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Enza Cusmai Simili idei positivi, ma oggi molti più tamponi. Morti e casi gravi? Non paragonabili Il Covid accelera e idei contagi crescono a ritmo sostenuto. Ma il quadro della situazione è molto diverso dal terribilescorso: Il virus ora, non èallora. E lo si evince dalla tabella con idella Protezione civile che pubblichiamo in questa pagina. Sono stati messi adue giorni qualunque dell'era Covid, il 28e ieri. In comune c'è all'incirca lo stesso numero dei contagiati, che superano i cinquemila casi. Sono diversi però tutti gli altri parametri, i pazienti ricoverati, quelli finiti in terapia intensiva, il numero dei tamponi eseguiti e infine i decessi. Il 28 ...

Ultime Notizie dalla rete : non come Borrelli: "Pronti a intervenire, ma non è come a marzo e aprile" Adnkronos La Marcia della Pace diventa una doppia "catena umana"

Perugia, 10 ottobre 2020 - Due manifestazioni «statiche, sicure, simboliche e contemporanee» che prevedono circa duemila persone in totale suddivise tra Perugia e Assisi, i tradizionali luoghi di part ...

Mondiali LOL 2020: risultati della settima giornata

Mondiali di LOL, edizione 2020: tutti i risultati della settima giornata di gironi, passano Gen.G e Fnatic, torneo deludente per i TSM.

