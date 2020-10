Il buco nell’ozono torna a crescere: è grande due volte gli Usa (Di sabato 10 ottobre 2020) Con un rapido peggioramento dalla metà di agosto il buco nell'ozono è tornato ad allargarsi e ad approfondirsi, come raramente era successo negli ultimi anni. Un ulteriore motivo si preoccupazione per la situazione ambientale della Terra, chiamata a fronteggiare, secondo molti studiosi una serie di gravi calamità figlie del cambiamento climatico. Ma tornando al buco nell'ozono, solo un anno fa gli scienziati avevano registrato la misura più piccola di sempre, che ora invece si è ingigantito tanto da raggiungere una suoperficie pari a oltre due volte gli Stati Uniti. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 ottobre 2020) Con un rapido peggioramento dalla metà di agosto ilnell'ozono èto ad allargarsi e ad approfondirsi, come raramente era successo negli ultimi anni. Un ulteriore motivo si preoccupazione per la situazione ambientale della Terra, chiamata a fronteggiare, secondo molti studiosi una serie di gravi calamità figlie del cambiamento climatico. Mando alnell'ozono, solo un anno fa gli scienziati avevano registrato la misura più piccola di sempre, che ora invece si è ingigantito tanto da raggiungere una suoperficie pari a oltre duegli Stati Uniti.

