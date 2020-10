Hellas Verona | Barak positivo al Covid-19

(Di sabato 10 ottobre 2020) La Serie A si trova a fare i conti con una nuova positività al-19. Questa volta tocca purtroppo all’di Setti e Juric, il club veneto ha saputo la notizia della positività del centrocampista Antonindirettamente dal ritiro della Nazionale della Repubblica Ceca, come comunicato dallo stesso club veneto tramite i propri canali ufficiali., getty images “FC comunica che Antonin Barák è risultatoal-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale della Repubblica Ceca. Il calciatore è totalmente asintomatico e seguirà le procedure previste dal ...

Continua l'ondata di positivi al Covid-19 che sta colpendo la Serie A. L'ultimo in ordine cronologico è Antonin Barak, centrocampista dell'Hellas Verona.