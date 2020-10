Caso Roberta Ragusa: l’amante, Sara Calzolaio si dice una vittima (Di sabato 10 ottobre 2020) Sara Calzolaio sta vivendo un periodo difficile e scrive una lettera a Barbara D’Urso sfogandosi sul Caso di Roberta Ragusa Continua a far parlare il Caso di Roberta Ragusa, a parlare però ora è Sara Calzolaio che sta affrontando un momento difficile e decide quindi di contattare Barbara D’Urso. Sara ha deciso di sposare Antonio … L'articolo Caso Roberta Ragusa: l’amante, Sara Calzolaio si dice una vittima proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 10 ottobre 2020)sta vivendo un periodo difficile e scrive una lettera a Barbara D’Urso sfogandosi suldiContinua a far parlare ildi, a parlare però ora èche sta affrontando un momento difficile e decide quindi di contattare Barbara D’Urso.ha deciso di sposare Antonio … L'articolo: l’amante,siunaproviene da YesLife.it.

zazoomblog : Caso Roberta Ragusa: l’amante Sara Calzolaio si dice una vittima - #Roberta #Ragusa: #l’amante #Calzolaio - Roberta_DG1 : @CandemDek @Martine62448694 @AnalynBrown @pqlobuenoabunda @SilviaKlbk Non tornerebbe in ogni caso, vuole una vita d… - Debina87 : @roberta_neri Secondo me è stato deciso dopo la puntata dopo aver visto che stava passando male lui. In ogni caso è… - bringmeJ : RT @remainameIess_: Obiettivamente potevano far entrare il tipo per Roberta separatamente rispetto alla tipa per Davide ed Armando, ma sapp… - _beaphoenix_ : RT @remainameIess_: Obiettivamente potevano far entrare il tipo per Roberta separatamente rispetto alla tipa per Davide ed Armando, ma sapp… -