Casertana, un fischietto di Ancona per la sfida contro la Ternana (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ Marco D’Ascanio di Ancona l’arbitro designato per la sfida Casertana-Ternana (che si disputerà al ‘Partenio-Lombardi’ di Avellino). Per il fischietto marchigiano si tratta del quarto incrocio con i falchetti: il primo nel 2017-18 in occasione del pari di Monopoli, poi nel 2018/19 in occasione di Catania-Casertana (0-3) e l’ultimo lo scorso campionato nel derby vinto 2-0 con l’Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ Marco D’Ascanio dil’arbitro designato per la(che si disputerà al ‘Partenio-Lombardi’ di Avellino). Per ilmarchigiano si tratta del quarto incrocio con i falchetti: il primo nel 2017-18 in occasione del pari di Monopoli, poi nel 2018/19 in occasione di Catania-(0-3) e l’ultimo lo scorso campionato nel derby vinto 2-0 con l’Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TeleradioNews : Fischietto Toscano per la sfida tra Potenza e Casertana - TeleradioNews : Fischietto Toscano per la sfida tra Potenza e Casertana - TeleradioNews : Fischietto Toscano per la sfida tra Potenza e Casertana - -

Ultime Notizie dalla rete : Casertana fischietto Casertana, un fischietto di Ancona per la sfida contro la Ternana anteprima24.it