“Sono felicissimo!”. Gerry Scotti, la famiglia si allarga. E non vedeva l’ora (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il popolarissimo e amatissimo conduttore Gerry Scotti ha annunciato in televisione una notizia splendida per lui e per tutta la sua famiglia. Nella giornata di domani, sabato 10 ottobre, sarà trasmessa la sua intervista integrale a ‘Verissimo’, infatti è stato ospite di Silvia Toffanin. Proprio lì ha comunicato che molto presto lo potranno chiamare nonno. Infatti, il figlio e la nuora aspettano una bambina. Ovviamente il presentatore è al settimo cielo per questo lieto evento che si concretizzerà. Le sue prime parole sono le seguenti: “Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò il nonno. Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il popolarissimo e amatissimo conduttoreha annunciato in televisione una notizia splendida per lui e per tutta la sua. Nella giornata di domani, sabato 10 ottobre, sarà trasmessa la sua intervista integrale a ‘Verissimo’, infatti è stato ospite di Silvia Toffanin. Proprio lì ha comunicato che molto presto lo potranno chiamare nonno. Infatti, il figlio e la nuora aspettano una bambina. Ovviamente il presentatore è al settimo cielo per questo lieto evento che si concretizzerà. Le sue prime parole sono le seguenti: “Per voi resterò sempre lo zio, ma tra poco insarò il nonno. Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato ...

