Roland Garros 2020: Djokovic la vince al quinto set, che lotta con Tsitsipas (Di venerdì 9 ottobre 2020) Applausi a scena aperta. Sul campo centrale del Roland Garros va in scena una delle partite più belle di questo torneo con Novak Djokovic che conquista la finale battendo Stefanos Tsitsipas al quinto set con i parziali di 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1. Dopo 3 ore e 54 minuti di gioco il tennista serbo, sopra di due set, si fa rimontare per poi salire in cattedra nel quinto mostrando una tenuta fisica nettamente superiore rispetto a quella del greco. Ma è da standing ovation la reazione di Tsitsipas, bravo a riaprire il match fin dal terzo set annullando anche un match point all'avversario. Il primo set è stato caratterizzato da un ottimo inizio di Tsitsipas, propositivo in risposta e sopra 0-40 agli albori del parziale, sebbene ...

