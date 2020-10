Paolo Brosio al Gf Vip, quando entra nella Casa: parla lui (Di venerdì 9 ottobre 2020) Paolo Brosio ha voglia di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e non manca poi molto al suo ingresso. In ogni puntata il pubblico si aspetta di ricevere notizie da Alfonso Signorini sulle sorti di Brosio, attesissimo concorrente al Gf Vip 5. Eppure queste notizie non arrivano mai, ma di certo non per volere … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 9 ottobre 2020)ha voglia diredel Grande Fratello Vip e non manca poi molto al suo ingresso. In ogni puntata il pubblico si aspetta di ricevere notizie da Alfonso Signorini sulle sorti di, attesissimo concorrente al Gf Vip 5. Eppure queste notizie non arrivano mai, ma di certo non per volere … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

danilomaster87 : @SilviaZacchia Comunque Deep è praticamente Paolo Brosio. - GossipItalia3 : Paolo Brosio: sconfitto il Covid è pronto per il Grande Fratello VIP! #gossipitalianews - tvblogit : Paolo Brosio guarito dal Covid-19: “Pronto per entrare al GF VIP” - 02blogit : Paolo Brosio guarito dal Covid-19: “Pronto per entrare al GF VIP” - FabDiBlasi : Paolo Brosio è guarito dal Covid. È per tutto il resto che la battaglia è ancora lunga. #paolobrosio #gfvip2020… -