Fuori giubbotti e ombrelli | farà freddo e sarà brutto

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Se vi è capitato di dare un’occhiata alle mappe di previsione non potrete non aver notato un netto cambiamento delle condizioni meteo. Non un cambiamento qualsiasi, stiamo parlando di un cambiamento duraturo i cui effetti potrebbero protrarsi verso l’ultima decade di ottobre. Il primo step è imminente: a partire da domenica spazio al maltempo. Anche in questo caso non sarà maltempo qualsiasi: una vera e propria irruzione artica si getterà verso sud, sfruttando la spinta meridiana dell’Alta Pressione delle Azzorre. L’irruzione sarà in grado di spingersi sul Mediterraneo, creando i presupposti per la nascita di aree cicloniche secondarie e per un’ondata di maltempo che promette battaglia. Martedì prossimo farà davvero. Su alcune regioni potrebbero ripresentarsi ...