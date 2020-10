F.1, GP Eifel - Tutti ai box: niente prove causa maltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) completamente saltato il venerdì di prove libere del Gran Premio dellEifel. Sia la prima che la seconda sessione, infatti, sono state annullate a causa del maltempo. Oltre la pioggia, è stata la nebbia a complicare le cose: con l'elicottero del servizio medico impossibilitato a volare in caso di necessità, le due sessioni non si sono disputate.Occasione mancata. In questo periodo, al Nurburgring, è difficile trovare una giornata di sole e oggi è successo quello che un po' Tutti temevano, ossia che il maltempo potesse condizionare l'inizio del weekend. Un vero peccato per Mick Schumacher e Callum Ilott, chiamati al debutto in F.1 per le prove libere di questa mattina, rispettivamente insieme ad Alfa Romeo e Haas. Si cercherà di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 ottobre 2020) completamente saltato il venerdì dilibere del Gran Premio dell. Sia la prima che la seconda sessione, infatti, sono state annullate adel. Oltre la pioggia, è stata la nebbia a complicare le cose: con l'elicottero del servizio medico impossibilitato a volare in caso di necessità, le due sessioni non si sono disputate.Occasione mancata. In questo periodo, al Nurburgring, è difficile trovare una giornata di sole e oggi è successo quello che un po'temevano, ossia che ilpotesse condizionare l'inizio del weekend. Un vero peccato per Mick Schumacher e Callum Ilott, chiamati al debutto in F.1 per lelibere di questa mattina, rispettivamente insieme ad Alfa Romeo e Haas. Si cercherà di ...

