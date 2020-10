"Ecco perché c'è già l'esercito in strada". Fusaro sconcerta la Palombelli: lockdown e sterminio | Video (Di venerdì 9 ottobre 2020) "Se volete la sicurezza, dovete rinunciare alla vostra libertà". Il filosofo Diego Fusaro, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, dice no allo stato d'emergenza prorogato fino al 31 gennaio 2021 e intravede un pericolo per la nostra democrazia. "Il lockdown, se vi sarà, sarà catastrofico e genererà uno sterminio delle classi più deboli, precari, partite Iva, negozianti. Ed è per questo che c'è già l'esercito in strada, le mascherine sono poca cosa. Il vero obiettivo è prevenire una grande contestazione in caso di lockdown". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) "Se volete la sicurezza, dovete rinunciare alla vostra libertà". Il filosofo Diego, in collegamento con Barbaraa Stasera Italia, dice no allo stato d'emergenza prorogato fino al 31 gennaio 2021 e intravede un pericolo per la nostra democrazia. "Il, se vi sarà, sarà catastrofico e genererà unodelle classi più deboli, precari, partite Iva, negozianti. Ed; per questo che c'; l'in, le mascherine sono poca cosa. Il vero obiettivo; prevenire una grande contestazione in caso di".

"Se volete la sicurezza, dovete rinunciare alla vostra libertà". Il filosofo Diego Fusaro, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, dice no allo stato d'emergenza prorogato fino al 31 ...

Bonus PC diventa legge. Fino a 500 a nucleo familiare. Ecco come ottenerli

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che regola il cosiddetto “bonus pc”. Ogni singolo contributo potrà essere erogato per un massimo di 500 euro ...

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che regola il cosiddetto "bonus pc". Ogni singolo contributo potrà essere erogato per un massimo di 500 euro ...